В Браславском районе под колесами автомобиля погиб двухлетний ребенок

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Вечером  13 апреля в одном из агрогородков Браславского района произошла трагедия.

Женщина, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», выезжая задним ходом со двора частного дома, не заметила своего малолетнего ребенка, который оказался позади транспортного средства, и переехала его. Двухлетний малыш от полученных травм скончался.

По словам начальника ОГАИ РОВД Виктора Лапко, произошедшее трагическое происшествие просто кричит водителям о том, что необходимо быть максимально собранными, внимательными при вождении в любое время года, суток и как на дорогах общего пользования, так и на придомовых территориях, дворовых зонах, пишет braslav-star.by

Родителям же следует усилить контроль за детьми, не оставлять их без присмотра. Также необходимо постоянно повторять с ребятами правила безопасного поведения на улицах.

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