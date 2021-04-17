В Беларуси запущена платформу «Рабочы рух»

В Беларуси запустили платформу «Рабочы рух».

«Рабочы рух» – это движение работающих людей Беларуси самых разных профессий. К нему может присоединиться каждый: индивидуальный предприниматель и ИТ-специалист, учитель и студент, госслужащий и транспортник, работник культуры и спортсмен, медик и строитель, работник ЖКХ и военнослужащий – абсолютно все работающие в Беларуси люди.

Платформа поможет объединиться рабочим и служащим и «готовиться к общенациональной стачке», говорится в Telegram-канале Светланы Тихановской.