В Россонском районе завершено расследование дела о разбое и умышленном поджоге

Завершено расследование уголовного дела о разбое, сопряженном с умышленным уничтожением и повреждением имущества в Россонском районе, сообщила Официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Вечером 2 января 22-летний житель Россонского района в состоянии алкогольного опьянения пришел к 72-летней пенсионерке и начал требовать деньги. Услышав отказ, он вломился в дом и несколько раз ударил потерпевшую. После того, как напуганная пенсионерка отдала ему 453 рубля, молодой человек ушел.

Однако вскоре подозреваемый вернулся и продолжил требовать деньги. Ничего не получив, он облил смесью автомобильного бензина и минерального масла мебель и одежду на пенсионерке, после чего поджёг их.

Женщину спас сосед, который прибежал на крики о помощи и помог потушить пламя.

Правоохранители задержали вымогателя в тот же день. Выяснилось, что молодой человек ранее был судим за угрозу убийством и угон транспортного средства. Подозреваемый заключён под стражу, ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.207 (разбой, совершенный с проникновением в жилище) и ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом) УК РБ. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.