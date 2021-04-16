Мошенники оформил на жительницу Витебска три кредита

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Мошенники оформили на 37-летнюю мать двоих детей из Витебска три кредита.

На мобильный женщины позвонил неизвестный, он представился сотрудником банка, в котором у женщины оформлена зарплатная карта. Он сообщил, что на нее пока неустановленный работник банка оформил большой кредит. Чтобы его вычислить надо содействие клиентки. Общение было решено перевели в один из мессенджеров для «конфеденциальности», пишут «Витьбичи».

Затем ей звонили якобы из Нацбанка для инструктажа. Женщине сказали оставить заявки в банках на получение максимально возможного кредита. Ейприслали адреса нужных отделений и сказали всегда быть на связи, чтобы сотрудник службы безопасности слышал все происходящее.

Она оформила кредиты в трех из четырех названных банков. Получив деньги, женщина поспешила в ближайший инфокиоск и перечислила 16 тысяч рублей на указанный злоумышленниками счет.

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