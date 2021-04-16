Пиневич привился от коронавируса вакциной «Спутник V»

Глава Министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич 16 апреля привился от коронавируса вакциной «Спутник V», произведенной на предприятии «Белмедпрепараты». Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

— Можно уже официально заявить, что партия вакцины «Спутник V», которая была произведена на предприятии «Белмедпрепараты», вошла в массовый оборот, — рассказал Пиневич.

25 марта в Беларуси начался промышленный выпуск российской вакцины «Спутник V» на базе предприятия «Белмедпрепараты».