Пиневич привился от коронавируса вакциной «Спутник V»

Глава Министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич 16 апреля привился от коронавируса вакциной «Спутник V», произведенной на предприятии «Белмедпрепараты». Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
— Можно уже официально заявить, что партия вакцины «Спутник V», которая была произведена на предприятии «Белмедпрепараты», вошла в массовый оборот, — рассказал Пиневич.
25 марта в Беларуси начался промышленный выпуск российской вакцины «Спутник V» на базе предприятия «Белмедпрепараты».
Третья волна коронавируса в Беларуси ожидается в конце марта — начале апреля