Пиневич привился от коронавируса вакциной «Спутник V»

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Глава Министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич 16 апреля привился от коронавируса вакциной «Спутник V», произведенной на предприятии «Белмедпрепараты». Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

— Можно уже официально заявить, что партия вакцины «Спутник V», которая была произведена на предприятии «Белмедпрепараты», вошла в массовый оборот, — рассказал Пиневич.

25 марта в Беларуси начался промышленный выпуск российской вакцины «Спутник V» на базе предприятия «Белмедпрепараты».

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Дмитрий Пиневич коронавирус Спутник V
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