74% профессиональных инвесторов назвали Bitcoin пузырем

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Новостной портал CNBC сообщает, что Bank of America провел опрос среди управляющих фондами, чтобы выяснить, как относятся к Bitcoin профессиональные инвесторы. Было опрошено 200 человек, которые управляют фондами на общую сумму 533 миллиарда долларов.

Были получены довольно неожиданные результаты. Так, 74% респондентов ответили, что видят в Bitcoin пузырь. 16% назвали его серьезным активом, а 10% затруднились ответить.

Опрошенные также назвали популярную криптовалюту Bitcoin переоцененным активом. Еще более переоцененными управляющие фондами назвали акции технологических компаний. 10% управляющие фондами сошлись во мнении, что в этом году Bitcoin по доходности окажется на первом месте в мире. Однако торговля этим активом носит спекулятивный характер.

Пару дней назад стоимость Bitcoin превысила 64 000 долларов. Потом произошло небольшое снижение стоимости токена.

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