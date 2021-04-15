Байден объявил введение новых санкций против России

Президент США Джо Байден заявил конгрессу о том, что новые санкции в отношении России продиктованы «угрозой национальной безопасности», исходящей от РФ. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба Белого дома.

«Внешняя деятельность правительства Российской Федерации, в частности, усилия по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах <…> представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», — заявил Байден.

По словам советника нацбезопасности президента США Джейка Салливана, Байден заверил, что лидеры Соединенных Штатов и России должны встретиться в рамках саммита для обсуждения сложившихся проблем в их отношениях.

«Как он говорил ранее на этой неделе президенту [России Владимиру] Путину, его целью является предоставить значительный и убедительный ответ, но не обострить ситуацию. Он уверен, что США и Россия могут иметь стабильные и предсказуемые отношения, что существуют сферы, где мы можем работать вместе», — рассказал Салливан в интервью CNN.

Ранее 15 апреля Байден подписал указ о введении санкций против России.

Ограничения были введены против 32 юридических и физических лиц из РФ. Также Соединенные Штаты запретили своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года.

Помимо этого, санкции коснулись восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики. Кроме того, стало известно о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

В МИД России предупредили о решительном ответе на санкции США. Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что санкционный курс Штатов не отвечает интересам народов стран.