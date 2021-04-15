Тихановской, Колесниковой и Цепкало присуждена премия имени Льва Копелева за мир и права человека

Премию за мир и права человека имени Льва Копелева присудили Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и Веронике Цепкало. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что данные женщины с большим мужеством продолжают бороться за демократию и против фальсификации президентских выборов в Беларуси.

«Эти три отважные женщины стали лицом мирного и ненасильственного протеста в Беларуси. Начиная с августа 2020 года массовые протесты против фальсификации последних выборов подавляются авторитарным президентом Лукашенко с крайней жестокостью», — заявляют представители премии.

В сообщении говорится, что экс-кандидат в президенты вместе со своими соратницами продолжает бороться за новые и честные выборы в своей стране.

Церемонию награждения проведут в онлайн-режиме из-за ограничений, связанных с Covid-19. Дата ее проведения станет известна позже.

Выступать там будет премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.