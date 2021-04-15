Витебская бройлерная птицефабрика расширит производственные территории

Введение в строй первой очереди крупного инвестпроекта планирует ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» в последнем квартале нынешнего года. Предприятие осуществляет строительство бройлерного цеха и цеха убоя и переработки птицы. Оба объекта будут возведены неподалеку от населенного пункта Тригубцы.

В дальнейшем птицефабрика займется расширением производственных территорий. В планах — строительство цеха убоя крупного рогатого скота и проведение реконструкции линии сушки и сортировки зерна, передает БелТА.

Ожидается, что реализация проектов, общая стоимость которых составляет более 150 млн рублей, завершится в 2023 году.

Изготовитель продуктов детского питания ООО «Белфуд Продакшн» расширяет линейку товаров. Для этого на предприятии будет установлена линия для производства сухих каш. В проект будет инвестировано порядка 3 млн рублей.

Производитель продуктов питания ООО «Регита» тоже установит новую линию и расширит ассортиментную линейку батончиками из натурального сырья. Итоговая стоимость инвестпроекта составит около 1 млн рублей.