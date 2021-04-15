Витебские десантники всей бригадой будут воздействовать на 11-летнего школьника, чтобы он понял как правильно любить родину

Витебские десантники «займутся патриотическим воспитанием» 11-летнего Владислава, выложившего в TikTok ролик, на котором он идет по мемориалу на Успенской горке и плюет на могилы советских солдат, погибших в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает телеграм-канал «МВД».

Силовики официально заклеймили 11-летнего ребенка «печально известным» и угрожают заняться «патриотическим воспитанием школьника«. Беззащитный маленький ребенок стал мишенью для нападок государственной пропаганды. При этом силовики забывают о невыполненной роли школы и так называемой системы воспитания. Не говорится об условиях и среде, в которых рос ребенок. Не сообщается о родителях ребенка. Все остались в тени. Так ребенок попал в месиво из-за глупой хулиганской выходки. Его будут «лечить от фашизма» всеми силами и средствами восставшие из прошлого «идеологи» на большой зарплате, и, конечно, десантники, которые неутомимо борются с фантомными войсками НАТО, а в свободное от «войны» время стреляют на поражение по гражданам Беларуси, прямо на мирных улицах наших городов.

Отмечается, что «в бригаде уверены, что смогут помочь школьнику осознать недопустимость его поступка». При этом в сообщении говорится, что школьник «сожалеет о сделанном«.

По информации ведомства, военнослужащие 103-й бригады пригласили класс, в котором учится мальчик, в бригаду, провели экскурсию по музею, познакомили с историей воздушно-десантных войск СССР в годы Второй мировой войны.

Оступившегося ребенка и его одноклассников силовики будут «активно привлекать к мероприятиям накануне Дня Победы«. Обещают познакомить его с ветеранами Второй мировой войны.

Остается надеяться, что десантники не научат ребенка всему, что творят сами в «патриотическом угаре».