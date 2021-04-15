Новым председателем Конференции католических епископов Беларуси избран епископ Витебский Олег Буткевич

«Основным пунктом повестки дня 80-го пленарного заседания было избрание нового председателя, пост которого был освобожден после ухода на пенсию архиепископа Тадеуша Кондрусевича в связи с его 75-летием», – уточнили в пресс-службе белорусского костела.

На встрече присутствовали все белорусские иерархи и Апостольский нунций архиепископ Анте Йозич, а также архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который остается председателем Комиссии по богослужению и дисциплине таинств и Совета по экуменизму, также был избран председателем Комиссии по общему пастырскому попечению.