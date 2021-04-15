Новым председателем Конференции католических епископов Беларуси избран епископ Витебский Олег Буткевич

Фото: Сергей Серебро
Витебск
Опубликовано
Новым председателем Конференции католических епископов в Беларуси избран епископ Витебский Олег Буткевич, сообщили в пресс-службе РКЦ.

«Основным пунктом повестки дня 80-го пленарного заседания было избрание нового председателя, пост которого был освобожден после ухода на пенсию архиепископа Тадеуша Кондрусевича в связи с его 75-летием», – уточнили в пресс-службе белорусского костела.

На встрече присутствовали все белорусские иерархи и Апостольский нунций архиепископ Анте Йозич, а также архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который остается председателем Комиссии по богослужению и дисциплине таинств и Совета по экуменизму, также был избран председателем Комиссии по общему пастырскому попечению.

В связи с коронавирусом Епископ Витебска издал специальный Декрет

 

Тихановской, Колесниковой и Цепкало присуждена премия имени Льва Копелева за мир и права человека

За «оскорбление милиционера» задержан житель Новополоцка

Витебские десантники всей бригадой будут воздействовать на 11-летнего школьника, чтобы он понял как правильно любить родину

Bitcoin и PayPal: в чём сложность взаимодействий

Витебск Олег Буткевич РКЦ
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
ДТП в Витебске
Смертельное ДТП в Витебске: водитель насмерть сбил 41-летнюю женщину
Витебским городским отделом Следственного комитета
0485
Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин провел праздничное Всенощное бдение в Витебске накануне Благовещения
6 апреля, в канун праздника Благовещения Пресвятой
0380
«Регистрируем 60-70 пневмоний в сутки». Врач из Витебска рассказал о том, что в стране происходит с заразившимися COVID-19
В Беларуси первую дозу вакцины получили около 40 тысяч
0470
В Витебске пропала 44-летняя женщина
В Витебске пятые сутки родственники разыскивают без
0572
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)