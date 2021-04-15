За «оскорбление милиционера» задержан житель Новополоцка

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Армия
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В марте текущего года анонимный участник одного из новополоцких телеграм-чатов под фотографией сотрудника Новополоцкого ГОВД опубликовал в общем доступе свой нецензурный комментарий в адрес милиционера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было возбуждено уголовное дело по статье 369 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту публичного оскорбления представителя власти.

Сотрудники управления по Витебской области ГУСБ МВД и Новополоцкого ГОВД, установили личность новополочанина. Им оказался 30-летний неработающий житель Новополоцка. Его ждет суд.

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