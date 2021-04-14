Немецкая Helm AG заявила о приостановке сотрудничества с «Гродно Азот»

Немецкая компания Helm AG приостановит сотрудничество с «Гродно Азот» из-за нарушений прав сотрудников белорусского предприятия.

«После нашего уведомления о фактах нарушений, которые происходят на предприятии Helm AG, покупатель 10% годового объема продукции Гродно Азот, на данный момент воздерживается от сотрудничества», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале стачкома. «В будущем будет дана оценка возможности сотрудничества с Азотом, только после проверки условий охраны труда на предприятии», — сообщили в стачкоме.

Накануне стачком, совместно с офисом экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской направил в Helm AG письмо с разъяснением складывающейся на предприятии ситуации, передает агенство «Интерфакс-Запад».

«Один из самых масштабных покупателей продукции «Гродно Азота» уведомлен о всех фактах нарушений прав рабочих в Беларуси. Напомнили и о возобновлении действия санкций от США в конце апреля 2021 года», — проинформировали в стачкоме.

В письмо, в частности, отмечается, что в период после прошедших в августе 2020 года президентских выборов по крайней мере 20 работников «Гродно Азот» из-за своей гражданской позиции были арестованы или оштрафованы, около 50 – уволены. Авторы пояснили, как на предприятии нарушается право рабочих на забастовку.

Руководству Helm предложили провести встречу для более детального разъяснения позиции работников предприятия и определения дальнейших действий со стороны компании в отношении «Гродно Азот».