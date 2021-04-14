Жительница Новополоцка потеряла около 30 тысяч долларов после звонка в мессенджере

Витебская область
Опубликовано

После общения с «сотрудниками банка» женщина лишилась 30 тыс. долларов. В конце марта 41-летняя жительница Новополоцка сообщила милиционерам, что после телефонного разговора с представителями финансового учреждения с ее счета исчезла крупная сумма.

Звонивший в мессенджере мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что со счета женщины злоумышленники пытаются похитить деньги. Для предотвращения преступления владелице карты предлагалось назвать свой идентификационный номер паспорта и присланные из банка коды из смс-сообщений.

Во время общения выяснилось, что у горожанки имеется счет и в другом банке. Ее сразу же «переключили» на второго «специалиста», который рассказал о несанкционированных операциях с деньгами и для их отмены также попросил назвать пришедшие в смс коды.

Клиентка без сомнений выполняла все указания собеседников, пока не приехала в банк и не узнала, что стала жертвой обмана. Итог общения с лжесотрудниками — потеря 30 тыс. долларов США.

Вместо джек-пота – под суд! Азартного жителя Витебской области накажут за крупное мошенничество

15 любопытных фактов: Гагарин, которого мы не знали

3 известных космонавта, родом из Витебщины

В Беларуси прекращено вещание телеканала Euronews

Bitcoin и PayPal: в чём сложность взаимодействий

 

деньги Жительница Новополоцка мошенничество
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Более 5 кг насвая было изъято в Витебском районе
Более ,5 кг насвая изъяли правоохранители в вблизи
088
Пенсия, деньги, зарплаты
В Оршанском районе КГК выявил ряд субъектов хозяйствования, где выплачивают зарплату «в конвертах»
В настоящее время в Оршанском районе контролирующими
0318
Телезавод «Витязь» отрыл пункт приема отслужившей бытовой техники
ОАО «Витязь» отрыло пункт приема телевизоров и СВЧ-печей
0296
Тонет рыбак под лед
На озере в Россонском районе под лед провалился пенсионер
В деревне Ножницы Россонского района провалился под
0403
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)