Жительница Новополоцка потеряла около 30 тысяч долларов после звонка в мессенджере

После общения с «сотрудниками банка» женщина лишилась 30 тыс. долларов. В конце марта 41-летняя жительница Новополоцка сообщила милиционерам, что после телефонного разговора с представителями финансового учреждения с ее счета исчезла крупная сумма.

Звонивший в мессенджере мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что со счета женщины злоумышленники пытаются похитить деньги. Для предотвращения преступления владелице карты предлагалось назвать свой идентификационный номер паспорта и присланные из банка коды из смс-сообщений.

Во время общения выяснилось, что у горожанки имеется счет и в другом банке. Ее сразу же «переключили» на второго «специалиста», который рассказал о несанкционированных операциях с деньгами и для их отмены также попросил назвать пришедшие в смс коды.

Клиентка без сомнений выполняла все указания собеседников, пока не приехала в банк и не узнала, что стала жертвой обмана. Итог общения с лжесотрудниками — потеря 30 тыс. долларов США.