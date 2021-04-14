За март широкая денежная масса в Беларуси снизилась на 0,45%

Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 апреля составила Br50,896 млрд, уменьшившись по сравнению с показателем на 1 марта на 0,45%, сообщает БелТА .

Объем наличных денег в обороте за март снизился до Br4,14 млрд (на 1,67%).

Переводные депозиты уменьшились на 4,79% до Br5,536 млрд. При этом переводные депозиты физлиц снизились на 15,92% и составили на 1 апреля Br2,674 млрд, депозиты юрлиц выросли на 7,95% до Br2,862 млрд.

Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br19,068 млрд, снизившись за март на 0,949%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за март уменьшился до Br1,442 млрд (на 9,13%).

Рублевая денежная масса уменьшилась за прошлый месяц на 1,57% и на 1 апреля составила Br20,510 млрд.

Депозиты в иностранной валюте увеличились на 0,437%, составив Br28,810 млрд.