В Беларуси запретили ввоз и продажу продукции Nivea

Политика
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Временная мера по запрету ввоза и обращения отдельных товаров Nivea введена в Беларуси. Соответствующее постановление подписал 6 апреля главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.

«Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся в том числе продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции», — говорится в заявлении ведомства.

В результате проверки также были выявлены несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» в части маркировки.

Между тем ранее бренд «Nivea Men» заявил, что откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею 2021 года, если турнир состоится в Минске. Следом за ними подобные заявления сделали немецкая компания Liqui Moly и автомобильный производитель Skoda. Впоследствии совет IIHF перенес чемпионат из Минска. А в начале марта продажи автомобилей Skoda Rapid в Беларуси были приостановлены: Госстандарт нашел нарушения в документации

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