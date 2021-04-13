Умер бывший солист ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич

На 72-м году жизни скончался бывший вокалист ансамбля «Песняры», заслуженный артист Беларуси Леонид Борткевич. У него были проблемы с сердцем и диабет.

Борткевич был солистом ансамбля «Песняры» в 1970-1980 годах. Он ушел из коллектива, поступив в ГИТИС на режиссера. В 1999 году Борткевич вернулся в «Песняры» и оставался там до гибели художественного руководителя группы Владимира Мулявина в 2003 году. Затем Борткевич продолжил работу с собственным коллективом, который тоже назвал «Песняры».

«Александрина», «Алеся», «Вероника», «Белоруссия», «Мой родны кут» — эти композиции «Песняров» стали известными, благодаря голосу Леонида Борткевича.