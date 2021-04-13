Умер бывший солист ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич

Фото: RT
Главное
Опубликовано

На 72-м году жизни скончался бывший вокалист ансамбля «Песняры», заслуженный артист Беларуси Леонид Борткевич. У него были проблемы с сердцем и диабет.

Борткевич был солистом ансамбля «Песняры» в 1970-1980 годах. Он ушел из коллектива, поступив в ГИТИС на режиссера. В 1999 году Борткевич вернулся в «Песняры» и оставался там до гибели художественного руководителя группы Владимира Мулявина в 2003 году. Затем Борткевич продолжил работу с собственным коллективом, который тоже назвал «Песняры».

«Александрина», «Алеся», «Вероника», «Белоруссия», «Мой родны кут» —  эти композиции «Песняров» стали известными, благодаря голосу Леонида Борткевича.

«Славянский базар в Витебске»: «Песняры» о себе и не только

15 любопытных фактов: Гагарин, которого мы не знали

3 известных космонавта, родом из Витебщины

В Беларуси прекращено вещание телеканала Euronews

Bitcoin и PayPal: в чём сложность взаимодействий

 

Леонид Борткевич Песняры
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Александр Буйнов внезапно пропал с афиш «Славянского базара в Витебске»
Известный певец не приедет на фестиваль «Славянский
0464
В Беларуси прекращено вещание телеканала Euronews
В Беларуси прекращает вещание телепрограмма Euronews
0452
Кочанова посетила ОАО «Полоцкий молочный комбинат»
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила
0507
В Витебской области введены ограничения на лов рыбы
Ограничения на лов рыбы введены в Витебской области.
0450
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)