Александр Буйнов внезапно пропал с афиш «Славянского базара в Витебске»

Фото: РИА Новости
Беларусь
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Известный певец не приедет на фестиваль «Славянский базар в Витебске» в этом году: с афиш внезапно исчезло имя Александра Буйнова. Он должен был участвовать в торжественном открытии и в концерте «Золотой хит» в ночь с 16 по 17 июля.

На сайте артиста сообщается, что на ближайшее время у него нет запланированных концертов, при этом сам певец пока не прокомментировал ситуацию.

Напомним также, что от участия в концертах в Витебске ранее уже отказались такие популярные артисты, как Наташа Королева, Михаил Галустян, группа «Рондо», украинская певица Maruv и другие.

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