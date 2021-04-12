В Оршанском районе КГК выявил ряд субъектов хозяйствования, где выплачивают зарплату «в конвертах»

Пенсия, деньги, зарплаты
Витебская область
Опубликовано

В настоящее время в Оршанском районе контролирующими и правоохранительными органами проводятся мероприятия по выявлению и пресечению фактов выплаты заработной платы в конвертах.

Координирует работу заинтересованных служб межрайонный комитет государственного контроля. Пристальное внимание уделено поступившим обращениям граждан, изучению и анализу работы субъектов хозяйствования с низкой заработной платой работников, пишут «Витьбичи».

По результатам проверок, проведенных Оршанским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований по Витебской области Комитета госконтроля, инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Оршанскому району, РОВД выявлен ряд субъектов хозяйствования, выплачивающих работникам заработную плату в конвертах. В отношении одного из руководителей, нарушивших законодательство, возбуждено уголовное дело. Иным предложено добровольно доначислить заработную плату и уплатить соответствующие налоги.

Учитывая не единичный характер нарушений, Оршанский межрайонный комитет государственного контроля обращает внимание граждан на то, что получение заработной платы в конвертах ограничивает работников в социальных гарантиях, предусмотренных трудовым законодательством.

Например, от размера среднего заработка определяются отпускные и отчисления в фонд социальной защиты. Как следствие, чем ниже официальная заработная плата, тем меньше отпускные, а в последующем — размер пенсии. Также от данных действий не наполняется в должном объеме фонд для выплаты достойной пенсии лицам, уже находящимся на пенсии.

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