В отношении основателей фонда солидарности BYSOL завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Андрея Стрижака и Алексея Леончика. Они объявлены в межгосударственный розыск, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сообщается, что уголовные дела в отношении Андрея Стрижака и Алексея Леончика возбуждены УСК по Минску (ч.1 и ч.2 ст.342, ст.361-2 УК РБ).

Заявляется, что СК совместно с ГУБОПиК МВД смог выявить факты организации и передачи основателями BYSOL денежных средств «для последующего их использования в преступной деятельности». В частности Леончика и Стрижака обвиняют в том, что поступившие деньги они использовали для оплаты штрафов за участников протестов и на возмещение объявленного ущерба. Причем подчеркивается, что происходило это на «системной основе».

Еще в СК считают, что BYSOL финансировал «экстремистское формирование, созданное в виде объединения деструктивных дворовых чатов».