В Беларуси прекращено вещание телеканала Euronews

В Беларуси прекращает вещание телепрограмма Euronews, сообщается на сайте Министерства информации.

— 12 апреля 2021 года из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение на распространение в Республике Беларусь, Министерством информации исключена иностранная телепрограмма Euronews. Срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории Республики Беларусь истек, — говорится в сообщении.

Первым о прекращении его вещания заявили пользователи интерактивного телевидения Zala от «Белтелекома». О том, что 12 апреля трансляция телеканала прекращена, рассказали в сообщении бегущей строкой.

Одновременно в Беларуси начнет вещание «Победа», добавляется в материале на сайте Министерства информации. Это телепрограмма российского производства о Великой Отечественной войне. Она запущена к 75-летию Победы группой «Первого канала». Канал демонстрирует классику советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о войне.