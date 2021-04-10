Кочанова посетила ОАО «Полоцкий молочный комбинат»

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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила ОАО «Полоцкий молочный комбинат» и встретилась с коллективом предприятия, передает БелТА.

Целью сегодняшнего визита председателя Совета Республики в Полоцк было ознакомление с ходом выполнения указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2020 года №70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области». Александр Лукашенко поставил перед сенатором задачу выяснить, как на примере Полоцкого молочного комбината реализуется указ. Этот вопрос Наталья Кочанова обсудила с представителями местной власти и руководителями предприятий, вошедших в полоцкий кластер.

Председатель Совета Республики побывала на комбинате, посетила производственные цеха и пообщалась с коллективом. Работников волновали различные темы — экономика, социальная сфера, развитие сельского хозяйства.

«Мне стыдно за то, что происходило у нас в стране на некоторых предприятиях, которые шли на поводу у людей, командующих из-за границы. Нельзя так, нужно жить своим умом. Сейчас важно сохранить предприятия», — подчеркнула Наталья Кочанова.

Людей интересовала реакция на письмо, подписанное членами профсоюза, в котором выдвигалось требование прекратить санкции по отношению к белорусским предприятиям. «Мы живем в своей суверенной стране и понимаем, что стабильность и социальные гарантии, которые есть у нас, — это важно. И это надо ценить», — отметила председатель Совета Республики.

Работники молочного комбината также затронули вопросы развития своего региона. Они спрашивали, как будут модернизировать электросети, начнется ли строительство поликлиники в развивающемся жилом микрорайоне Аэропорт, возобновится ли льготное кредитование строительства жилья для молодых семей и как будут регулироваться цены на лекарства и продукты. Все поднятые вопросы Наталья Кочанова взяла на контроль.

Кочанова посетила ОАО "Полоцкий молочный комбинат"
Фото: БелТА

Об экономике Полоцкого молочного комбината рассказал его генеральный директор Владимир Сафронов. «На предприятии вместе с сельскохозяйственным филиалом в Клястицах работают 112 человек. Выпускается 84 наименования продукции. Закрытие российского рынка заставило нас пересмотреть направления сбыта, мы освоили новые рынки — Каир, Бангладеш, Саудовская Аравия. В прошлом году за валовое производство получили в денежном выражении Br130 млн. В этом году планируем выйти на Br160 млн. В агропромышленном объединении состоят 32 сельскохозяйственных предприятия, включая Миорский мясокомбинат», — рассказал руководитель комбината.

Наталья Кочанова акцентировала внимание на том, что указ по поддержке АПК Витебской области поможет развитию этой отрасли, но и от объединений ждут отдачи.

«Нужно работать, пускать оборотные средства в развитие, модернизацию предприятий. Это будет на пользу всем: и нашим предприятиям, и государству, и отдельно взятому работнику», — подчеркнула Наталья Кочанова.

 

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