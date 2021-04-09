«Нафтан» выплатит дивиденды своим акционерам за 2020 год

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 Решение о выплате дивидендов в 2021 году по итогам работы 2020 год было принято на годовом общем собрании акционеров ОАО «Нафтан», сообщили в пресс-службе Новополоцкого НПЗ.

Выплаты составят 0,05 рубля на 1 акцию.

Собрание акционеров установило следующий порядок выплаты дивидендов:

  • акционеру Республике Беларусь – в республиканский бюджет в срок не позднее 22 апреля,
  • акционерам–физическим лицам – путем перечисления на счета в банках в срок не позднее 31 мая.

«Уставный фонд ОАО «Нафтан» составляет 1 181 447 583,76 рублей, он разделен на 170 237 404 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 6,94 рублей каждая. Количество акционеров ОАО «Нафтан», зарегистрированных в реестре владельцев акций – 10 600 (два юридических лица и 10 598 физических лиц)», — рассказал начальник отдела распоряжения имуществом и ценных бумаг Александр Бехунов.

Таким образом, несложно подсчитать, что общая сумма дивидендов, которые будут начислены на акции, составит 8 511 870,2 рубля. На эту сумму еще будет начислен подоходный налог, пишет sputnik.by.

Интересно, что все акции ОАО «Нафтан» выпущены в бездокументарной форме, то есть, не напечатаны на бумаге, а хранятся в виде записей на счетах в депозитарии, который находится в ОАО «АСБ «Беларусбанк».

«Реестр представляет собой электронный перечень владельцев ценных бумаг с указанием их персональных данных, банковских реквизитов и количества принадлежащих каждому ценных бумаг», — пояснил начальник отдела распоряжения имуществом и ценных бумаг.

 

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