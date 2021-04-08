В Докшицком районе браконьер убил лося и попал под суд

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37-летнему жителю Докшицкого района вынесли приговор за незаконную охоту в Березинском биосферном заповеднике, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Ущерб, причиненный окружающей среде, оценили в 26 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, 19 января 2021 года на территории указанного заповедника инспекторы отдела охраны животного мира нашли тушу убитого лося. Позже удалось установить, что около деревни Липники 37-летний житель Докшицкого района поставил петлю. Браконьер частично разделал тушу и принес мясо домой.

Злоумышленнику предъявили обвинение по части 4 статьи 282. Сейчас мужчина находится под стражей. Все материалы дела переданы прокурору для дальнейшего направления в суд.

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