Смертельное ДТП в Витебске: водитель насмерть сбил 41-летнюю женщину

ДТП в Витебске
Витебск
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Витебским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Витебске, в результате которого погибла женщина.

Как сообщалось ранее, 28 января 2021 года 57-летний водитель, управляя автомобилем Opel Astra, двигался по улице Короткевича в Витебске. Около 16 часов вблизи дома 1, совершил наезд на 41-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает Следственный комитет по Витебской области.

В результате ДТП пешеходу причинены телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, в крови водителя обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,76 промилле.

Автотехнической экспертизой установлено, что рабочая тормозная система и рулевое управление автомобиля Opel Astra находились в работоспособном состоянии.

Следователи провели следственный эксперимент, в ходе которого установили скорость автомобиля перед ДТП — около 79,2 км/ч. Мужчина превысил допустимую скорость движения в населенном пункте на 19,2 км/ч.

По результатам расследования 57-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

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Витебск смертельное ДТП
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