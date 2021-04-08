В Витебске в квартире у женщины обнаружили 400 патронов, фрагменты винтовки Мосина, а также 14 запалов к гранатам.

Оперативникам уголовного розыска Первомайского РОВД поступила информация о том, что жительница областного центра собирается продать патроны. Сыщики установили, что реализацией боеприпасов хочет заняться 50-летняя неработающая витебчанка, передает УВД Витебского облисполкома.

В ходе осмотра её квартиры милиционерами был обнаружен целый арсенал. Помимо 400 патронов различных калибров в жилище находились фрагменты винтовки Мосина, а также 14 запалов к гранатам.

Женщина рассказала, что все найденное принадлежит её мужу, который сейчас живет отдельно. Мужчина и его супруга были задержаны.

Следователями будет дана правовая оценка их действиям. Арсенал изъят, устанавливаются источники его происхождения.

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