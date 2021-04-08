В Верхнедвинске погиб мужчина во время пожара

Вчера произошел пожар в доме по улице Интернациональной в городе Верхнедвинске.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось горение внутри деревянного дома.

Хозяин дома проживает в городе Полоцке и на момент возникновения пожара находился по месту проживания.

Работниками МЧС на месте пожара в горящей комнате на диване обнаружен обгоревший труп мужчины, 1957 г.р., пенсионера, который проживал в доме с разрешения хозяина.

В результате пожара в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии: 1. Неосторожное обращение с огнем при курении погибшего; 2. Нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщает Витебское областное управление МЧС.

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