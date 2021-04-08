Высококачественные подделки долларов выявили в Витебске

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В Витебске выявлены высококачественные фальшивки. В одном из банков города их пытался обменять 31-летний житель города. Две купюры достоинством в 100 долларов США вызвали подозрение у работников банка. Купюры были изъяты и направлены на экспертизу.

Как сообщает ГКСЭ, банкноты оказались поддельными. При этом они изготовлены так, что обычный человек не заметит отличий от настоящих купюр. Эксперты установили, что серийные номера напечатаны на принтере, а основные изображения выполнены способом плоской офсетной печати.

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