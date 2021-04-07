Падение в бездну самоизоляции. Лукашенко заявил о закрытии посольств в ряде стран

Кроме того, 2 октября прошлого года МИД Беларуси потребовал от посольств Польши и Литвы в республике сократить число работающих сотрудников «ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран». Через несколько дней после этого белорусские послы в указанных странах были отозваны для консультаций.

Напомним, что оппозиция Беларуси объявила об открытии «народных посольств» в 20 странах. Лидеры оппозиции регулярно проводят переговоры с президентами и премьерами стран ЕС и США.