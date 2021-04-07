Падение в бездну самоизоляции. Лукашенко заявил о закрытии посольств в ряде стран

Минск не видит перспектив белорусского дипломатического присутствия в ряде стран, заявил Александр Лукашенко на совещании по оптимизации сети загранучреждений.
«Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой», — сказал он (цитата по Белта).
Лукашенко пояснил, что все необходимые вопросы можно обсуждать на площадках различных международных организаций, включая ООН. «Нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность», — подчеркнул он.
Лукашенко назвал это борьбой с «раздуванием штата». Он пояснил, что открывать новые учреждения в других странах нужно за счет перераспределения уже имеющихся ресурсов.
12 марта Министерство иностранных дел (МИД) Польши объявило о высылке из страны генерального консула Беларуси в Белостоке и консула республики в Варшаве. Это было сделано после того, как белорусское внешнеполитическое ведомство предложило генеральному консулу Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию РБ из-за его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат» (участники антикоммунистического движения в Польше в 1940-1950 гг.). В ответ на это Польша объявила персоной нон грата белорусского дипломата из посольства Беларуси в Варшаве. После этого МИД Беларуси предложил покинуть территорию республики уже руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно.
Кроме того, 2 октября прошлого года МИД Беларуси потребовал от посольств Польши и Литвы в республике сократить число работающих сотрудников «ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран». Через несколько дней после этого белорусские послы в указанных странах были отозваны для консультаций.
Напомним, что оппозиция Беларуси объявила об открытии «народных посольств» в 20 странах. Лидеры оппозиции регулярно проводят переговоры с президентами и премьерами стран ЕС и США.
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