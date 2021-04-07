Золотовалютные резервы Беларуси за I квартал снизились на 7%

Золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси на 1 апреля 2021 года составили $6 млрд 940 млн, сократившись за январь-март на 7,1%, или на $528,5 млн, говорится в сообщении Национального банка Беларуси.

За март ЗВР снизились на 2,5% (на $174,5 млн) после снижения на 1,2% (на $88,9 млн) в феврале и на 3,5% (на $265 млн) в январе.

Нацбанк объяснил мартовское снижение ЗВР исполнением плановых обязательств в инвалюте ($310 млн) и снижением стоимости монетарного золота. За январь-март исполнение обязательств в инвалюте составило $970,6 млн.

Поддержанию ЗВР способствовало поступление валюты в бюджет, в том числе от продажи валютных облигаций Минфина. Также НББ отметил, что в марте он был покупателем валюты на бирже.

В структуре ЗВР на 1 апреля на долю валюты приходится $2,83 млрд (снижение на 4,3% за квартал, в марте рост на 8%), монетарного золота — $2,72 млрд (снижение на 10,6% за квартал), прочих резервных активов — $0,86 млрд (снижение на 7,7% за квартал, в марте падение на 25,5%), SDR — $528,5 млн (снижение на 1,4% за квартал).

Как сообщалось, в 2020 году ЗВР Беларуси упали на 20,5% (на $1,9 млрд), до $7,47 млрд после роста на 31,2% в 2019 году. В связи с плановым погашением внешних и внутренних обязательств в инвалюте в 2021 году НББ прогнозирует снижение ЗВР к концу года до $6 млрд.