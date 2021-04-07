Дальнобойщик из Литвы пытался провезти на территорию Витебской области более тонны психотропов и наркотиков

Витебская область
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Более тонны особо опасных психотропных веществ и наркотических средств на общую сумму примерно 2,5 миллиона долларов, исходя из цен на «черном» рынке, пытался провезти на территорию Витебской области водитель-дальнобойщик. Но был задержан на латвийско-белорусской границе благодаря взаимодействию сотрудников правоохранительных органов Латвии и Беларуси.

Ранее несудимый 53-летний уроженец литовского Шауляя, работал водителем в компании, занимающейся грузоперевозками. Последние годы ездил за рулем автопоезда «Вольво» из прибалтийских стран в Россию транзитом через Беларусь. Видимо, мужчина был недоволен своими заработками, раз решился стать наркокурьером. Загрузив в автопоезд контейнеры в морском порту Клайпеды, он заехал в один из латвийских городов. В тайник, оборудованный в полуприцепе, загрузили упаковки с кокаином, мефедроном и гашишем, пишут «Витебские Вести».

– Сотрудникам белорусских правоохранительных органов поступила письменная и видеоинформация от латвийских коллег, что в полуприцепе автопоезда «Вольво» могут находиться емкости с особо опасными психотропными веществами и наркотическими средствами, – восстанавливает хронологию событий прокурор отдела прокуратуры Витебской области Виктория Хроль.

– На республиканском пункте таможенного оформления в Верхнедвинском районе сотрудники пограничной службы при углубленном досмотре автопоезда в продольной балке полуприцепа обнаружили и изъяли упаковки с запрещенными веществами.

За незаконное с целью сбыта приобретение, хранение и перевозку особо опасных наркотических средств через таможенную границу Евразийского экономического союза мужчина приговорен к лишению свободы на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

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