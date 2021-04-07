США поддерживают стремление Украины войти в блок НАТО

США оказывают всестороннюю поддержку Украине по противодействию возможной агрессии со стороны России. США усиленно поддерживает Украины в этом вопросе и обсуждает с союзниками план вступления страны в блок НАТО. Об этом заявила во вторник на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

Напомним, что недавно в Донбассе возобновились боевые действия. Украина серьезно обеспокоена эскалацией конфликта и вынуждена искать союзников. Противостоять очередному вторжению России в одиночку Украина не готова.

Решение о вступлении Украины в военный блок стран Запада находится в компетенции руководства Североатлантического альянса, отметила представитель США.

«Вступление в НАТО какое-то время было стремлением украинцев, мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее усиленно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее», — сказала она.

«Конечное решение остается за НАТО», — добавила представитель США.

Она добавила, что Вашингтон также обсуждает с Киевом рост напряженности на востоке страны и участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

«Мы привержены реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО – это единственный путь к завершению войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для России», — цитирует президента Зеленского его пресс-служба.

В Кремле крайне недовольны сближением Украины и стран Запада. Пропаганда РФ готовит общественное мнение к тому, что война неизбежна и обвиняет в эскалации украинскую сторону. Граждан России готовят к тому, что в этой войне жертв будет значительно больше, потому что Украина провела перевооружение. В частности, на вооружении появились знаменитые турецкие беспилотники «Байрактар» (Bayraktar) и американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin).