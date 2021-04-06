В Орше на аукционе продано здание учебного корпуса

Аукцион Витебск
Витебская область
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6 апреля комитетом «Витебскоблимущество» на аукционе продано здание учебного корпуса, расположенное в центре Орши (по ул.Мира, 6). Об этом сообщает Telegram-канал «Витебская область. Официально».

Учебный корпус с пристройкой, общей площадью 2345 м.кв., выставлялся на аукцион в 5-й раз, на этот раз со снижением цены на 30% и был продан за 1 051 005 рублей единственному покупателю – частной организации из Орши.

Новому собственнику необходимо соблюсти охранные обязательства, поскольку учебный центр, 1917 года постройки, является объектом историко-культурной ценности.

Учебный центр стал 21-м объектом, проданным комитетом «Витебскоблимущество» в этом году. Все предыдущие объекты были проданы на аукционе либо за базовую величину (10 объектов), либо со снижением цены на 80% (также 10 объектов).

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