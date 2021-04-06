Березовый сок продают в Орше за 30 копеек

В Оршанском районе начался сезон березового сока. Один литр стоит всего 30 копеек.

Однако стоит помнить, что за заготовку сока на территории, где это запрещено, либо без разрешительного документа, когда его получение обязательно, или не в соответствии с ним, предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 15.26 КоАП Республики Беларусь. Поэтому лучше всего заготавливать сок в Оршанском лесхозе.

В березовый сок в будние дни можно приобрести с 9.00 до 19.00, в выходные — с 9.00 до 14.00.