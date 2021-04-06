Двое жителей Оршанского района «посягнули на честь и достоинство» инспектора ГАИ в соцсети

Сотрудники ГУСБ установили личности троих жителей витебщины, «оскорбивших сотрудников» в социальных сетях.
40-летний житель Лепеля адресовал негативный комментарий начальнику ИДН Березовского РОВД. В отношении него власти возбудили уголовное дело за оскорбление «своего человека».
Двое жителей Оршанского района «посягнули на честь и достоинство» инспектора ГАИ Ганцевичского РОВД. Об этом сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома. Комментарии двух жителей Орши только будут оценены силовиками.
Как показывает практика, обычно требуется немало времени, чтобы провести «расследование» пары комментариев и найти «опасное преступление». Пока следователи будут «напряженно думать», граждане могут и посидеть, считают силовики.
Все задержанные жители витебщины объясняют свои комментарии «сильными эмоциями», сообщили в пресс-службе.
Сотрудники ГУСБ продолжают искать граждан Беларуси, которые откровенно называют действия силовиков недостойными.
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