Девушка из Витебска получила год ограничения свободы за «оскорбление милиционера» в соцсети

Суд Первомайского района Витебска приговорил к году «домашней химии» 20-летнюю девушку за оскорбление милиционера в соцсети, сообщают «Витьбичи».

По данным следствия, в сентябре прошлого года витеблянка разместила на странице паблика «Типичный Витебск» в инстаграме «оскорбительный комментарий» в адрес милиционера.

Суд признал девушку виновной в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Жительница Витебска приговорена к одному году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. У нее конфисковали мобильный телефон.

Оскорбленный милиционер оценил свою честь в кругленькую сумму. Он заявил иск о компенсации морального вреда на 500 рублей. Женщина выплатила деньги милиционеру-страдальцу.