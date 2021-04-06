В Орше открылся Центр вакцинации от COVID-19

На базе кожно-венерологического диспансера по улице Мира, 78 в Орше заработал центр вакцинации от коронавирусной инфекции.

В течение трех дней было подготовлено помещение с отдельным входом. Для центра закупили морозильные камеры и холодильник, приобрели необходимую мебель и создали единую электронную компьютерную базу для жителей Оршанского района, пишет «Аршанская газета».

Кроме кабинета врача, который проводит осмотр и процедуру вакцинации, работает и регистратура, где специалист будет отслеживать разные потоки пациентов, а также проводить индивидуальные консультации по телефону: 56-79-99.

Центр вакцинации от корнавирусной инфекции работает по будням с 8.00 до 18.00. Перерыв на санитарную обработку — с 12.00 до 14.00. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни.

Запись на прививку от COVID-19 проводится по месту жительства или закрепления на медицинское обслуживание по территориальному принципу за поликлиниками города (включая и сельских жителей). Далее списки граждан, которым прививка не противопоказана, централизовано передаются в центр вакцинации. За день до процедуры туда передаются и выписки пациентов.

Медицинский работник территориальной поликлиники информирует о дате и времени, когда ему сделают прививку. В день вакцинации пациент проходит осмотр у врача-терапевта.