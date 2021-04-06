В Полоцке детей с 4 лет будут обучать программированию без компьютера

Витебская область
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В Полоцком районном центре детей и молодежи (ПРЦДиМ) откроется школа раннего развития по робототехнике для ребят от четырех лет.

Сейчас обучение строится по блокам. Первый модуль базируется на наборе Lego Education Wedo 2.0 для детей 6-9 лет, которые изучают азы начального конструирования и программирования. На этом этапе роботы юных инженеров выполняют простые команды: подают голос, двигают руками и ногами. Затем ребята 10-15 лет переходят на новый уровень: им нужно собирать уже более сложные конструкции из Lego Education Mindstorms EV3. Они пишут программы, заставляющие роботов реагировать на свет, препятствия, сражаться с себе подобными на ринге. Эти навыки позволяют ребятам участвовать в соревнованиях по робототехнике, где собранные ими модели должны продемонстрировать скорость в гонках или умение вытолкнуть соперника за бойцовский круг, пишет БелТА.

«Технический профиль сейчас очень важен для развития подрастающего поколения, да и у родителей он очень востребован в последнее время. Со следующего учебного года откроем школу раннего развития для ребят, которые интересуются высокими технологиями. В нее будем принимать детей с четырех лет как из Полоцка, так и со всего района. Обучение будет вестись по технологии «программирование без компьютера», которая позволит развивать инженерное мышление и быстрее переходить к сложному программированию с радиоэлектронными устройствами», — рассказала методист отдела инновационного и технического творчества ПРЦДиМ Наталья Ермак.

 

В этом учебном году в центре открылось новое направление для ребят 13-17 лет — робототехника на базе микроконтроллеров Arduino.

«Это уже более сложная, приближенная к взрослой инженерии радиоэлектроника. За данным направлением будущее. В дальнейшем в центре мы будем развивать его и готовить ребят к конкурсам по промышленной робототехнике», — подчеркнула Наталья Ермак.

Для более быстрого перехода к робототехнике такого уровня параллельно с уже зарекомендовавшими себя направлениями и будет развиваться программирование без компьютера. «Это ранняя профориентационная работа для популяризации инженерных и конструкторских специальностей. У нас всегда заполняются группы желающими, начиная с шести лет, поэтому набор в школу раннего развития, по нашим расчетам, будет полным к сентябрю», — отметила специалист.

Всего в отделе инновационного и технического творчества центра занимаются 250 школьников. Многие из них являются участниками, призерами и победителями выставок, конкурсов, турниров технического направления. Кроме робототехники они постигают Scratch-программирование, 3D-моделирование. На 3D-принтере учащиеся центра уже умеют печатать запасные детали к конструкторам. Те, кто не попал на робототехнику, посещают кружок технического моделирования: здесь с помощью металлических конструкторов мальчики и девочки приобретают начальные конструкторские навыки.

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