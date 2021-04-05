Военные Беларуси участвуют в российских учениях, где стреляют из «музейных экспонатов»

В Нижегородской области проходят учения российской армии, в которых принимают участие батальоны военнослужащих Западного военного округа и Республики Беларусь. Цель этих маневров — подготовка к другим маневрам: «Запад-2021».



Из 500 военнослужащих на этих учениях каждый третий представляет Республику Беларусь. Об этом сообщает российский государственный телеканал «Россия».

Военные отрабатывают стрельбу из морально устаревших установок залпового огня «Град». Напомним, что установка «Град» была разработана в середине 50-х годов XX века. Установка поставлена на вооружение армии СССР в 1963 году. В настоящее время установка «Град» является музейным экспонатом.

Комментируя участие в маневрах белорусских военных идеолог армии РБ особенно подчеркнул, что «кормят очень хорошо«.

«Кормят отлично, условия проживания супер. Считаю, что такие учения должны проводиться. Братские народы умеют совместно выполнять поставленные задачи», — заявил заместитель командира отдельного механизированного батальона по идеологической работе Вооруженных Сил Республики Беларусь Вячеслав Керус.

Отметим, что цель предстоящих учений «Запад-2021» — «обеспечение готовности вооруженных сил к защите Союзного государства и демонстрация их совместных возможностей». Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Вероятно, в Генштабе полагают, что военные стран НАТО будут впечатлены искусством стрельбы из «музейных экспонатов», которое демонстрируют всему миру белорусские и российские военные.

Справедливости ради следует отметить, что в странах НАТО военнослужащих всегда кормят хорошо, а не так, как в «гордой» белорусской армии, которая готова выполнять заказы «старшего брата» за миску похлебки. Напомним, что сегодня белорусских военнослужащих активно вербуют для участия в сирийской войне, где не хватает «пушечного мяса».