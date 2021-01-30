В Новополоцке бегуна ждет суд за фото с забега Zombie Run

Жителя Новополоцка Александра Зеленского, который увлекается бегом, ждет суд — за «распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости». Со стороны ситуация похожа на анекдот: соседи Александра пролистали его соцсети, увидели там фотографии с забега Zombie Run… И обратились в милицию: по их мнению, снимки с бутафорской кровью на лице и одежде — «исключительно циничны». Но самому мужчине сейчас не до смеха, пишет TUT.by.



Александру — 42 года, работает трактористом. Бегает на длинные дистанции. И хотя увлекся бегом недавно — четыре года назад, уже имеет крутые достижения:

— Начинал с Минского полумарафона — и сразу пробежал 21 километр. Потом уже пошли марафоны, ультрамарафоны. На суточном забеге в Щучине преодолел 120 километров.

Год назад мы писали про Александра: он стал героем соцсетей — с голым торсом, в костюме Обеликса, который остался с Минского полумарафона, зимним вечером пробежал по Новополоцку 11 км. Мог и больше, но прохожие все время его останавливали и просили о селфи. Некоторые шутили: где, мол, потерял Астерикса?

Принимая участие в сентябрьском Zombie Run — 2020 в Жодино, Зеленский не думал, что этот забег станет причиной для суда с соседями.

Zombie Run проводится в Жодино с 2018 года. Это всемирно известный забег по 5-километровой трассе, на которой спортсменов поджидают зомби и различные препятствия. Правила просты: перед стартом бегун получает пояс с тремя лентами — это его «жизни». На дистанции нужно убегать от зомби, чтобы они не сорвали ленты. Если участник финиширует хотя бы с одной лентой, получает медаль «уцелевших», если же лент не осталось — становится зомби.

Организаторы Zombie Run ставят целью «пропаганду физической культуры и спорта среди населения». На забеге есть и детская дистанция. Фоторепортажи с забега постоянно появляются в СМИ, в том числе государственных.

Александр Зеленский разместил снимки с забега на своих страницах в соцсетях. Их увидели соседи по дому — семейная пара. И вскоре бегуном заинтересовалась милиция.

— У меня о-о-очень неравнодушные соседи, — рассказывает Александр Зеленский. — За прошлый год они написали на меня более 20 жалоб. Приписывают мне самые невероятные «деяния»: что я варю самогон, стучу по трубам и так далее. В основном, бытовые склоки. А на этот раз им не понравились фото с забега Zombie Run. В милицию от них поступило одно заявление, но дело закрыли. Недавно соседи написали второе заявление. И в этот раз на меня уже составили протокол по статье 17.8 КоАП (Распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).

Санкция по этой статье — штраф от 10 до 30 базовых величин (от 290 до 870 рублей) с конфискацией «указанных произведений».

Александр рассказывает, что соседи объяснили свои претензии к фотографиям так:

— Они написали в заявлении следующее: «Открыв профиль Зеленского в соцсетях, мы были шокированы: там содержались материалы неприятного содержания, которые видят посетители его страницы, в том числе несовершеннолетние. На фото Зеленский изображает шокирующие аморальные сцены каннибализма, поедания человеческой плоти, кусает и грызет натуралистические муляжи окровавленных человеческих конечностей, запечатлен с топором в окровавленной майке. Просмотр таких сцен причиняет нам моральные страдания. Фото отличаются исключительным цинизмом и явным неуважениям к обществу».

Соседей, по словам Зеленского, также беспокоит то, что он брал на забег Zombie Run своих детей: