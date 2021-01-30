В Езерище нашли почти килограмм марихуаны нашли на чердаке частного дома

марихуана наркотик
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Чердак одного из частных домов в Езерище был приспособлен для сушки марихуаны, однако хозяин уверяет, что ничего об этом не знал, передает УВД Витебского облисполкома.

Во время обыска милиция собрала на чердаке около 900 грамм наркотического вещества, о происхождении которого силовики поинтересовались у живущего в доме 38-летнего безработного.

Мужчина заявил, что ничего не знал о гербарии на чердаке своего жилья. Более того, он высказал предположение, что траву мог заготовлять и хранить его тесть, который умер несколько лет назад. С тех пор она и пылилась на чердаке.

Милиция изъяла марихуану. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения наркотиков. Хозяин дома пока в статусе подозреваемого.

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