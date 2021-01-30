На Витебщине браконьеры застрелили четырех лосей, включая беременную самку – фото и видео

На Витебщине в разработке два крупных дела по незаконной добыче лосей. В одном из них замешаны пятеро «добытчиков», в другом – как минимум, двое. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Сезон охоты на взрослых особей лося закрылся еще в прошлом году. Охотиться в январе разрешено только на сеголетков, и то с недавнего времени – по новым правилам. Самки сейчас вынашивают потомство. Обычно у лосихи рождается всего один детеныш, а беременность длится почти как у людей – 7,5 месяцев. Добыча самки в этот период становится настоящим кощунством. Но браконьеры отключают в себе всякий гуманизм – на Витебщине они настреляли лосей «на выбор»: беременную самку, лосенка-сеголетка, взрослого лося и сохатого с трофейными рогами.

Останки самки и сеголетка обнаружили 10 января недалеко от дороги Освея – Беляны в Верхнедвинском районе. На месте добычи нашли пули от нарезного оружия, следы обуви, автомобиля и другие улики. Браконьеры к тому времени уже скрылись и, наверное, радовались удачно проведенной «операции». Но спустя несколько дней общими усилиями правоохранителей все же удалось установить пятерых подозреваемых, трое из них – родственники. Один за другим они признали вину.

Как оказалось, в этой браконьерской бригаде были распределены роли: один из родственников застрелил лосей, затем все трое занялись разделкой, еще двое в это время следили за ближайшими перекрестками. Но даже такая крайняя осторожность нарушителям не помогла. Сейчас четверо подозреваемых находятся в изоляторе, а пятый активно сотрудничает со следствием. Изъят карабин и два автомобиля.

Браконьерам придется расстаться с немалой денежной суммой: плата по возмещению вреда, причиненного природе, составит более 26 тысяч рублей. Причем, за нерожденного лосенка счет идет, как за взрослого. Плюс к этому – наказание по уголовной статье. И, конечно, ни за какие деньги не вернешь потерю репутации среди односельчан, ведь все тайное становится явным.

В соседнем Шарковщинском районе к добыче лосей причастны также несколько человек. Двое из них уже известны. Житель деревни Подлипки 25 января был замечен рейдовой группой Браславской МРИ, когда на тракторе выезжал из леса. Недалеко от того места инспекторы нашли останки двух лосей. Тракториста разыскали в деревне и опросили. Мужчина признался, что привез домой мясо двух взрослых особей, в том числе голову трофейного самца с рогами. Забрать мясо его попросил знакомый охотник, который приезжает из столицы в соседнюю деревню.

В доме у охотника обнаружили одежду, обувь и рюкзак со следами крови, его заподозрили в незаконной добыче животных и задержали. Любопытно, что 47 кг свежей лосятины нашли и у родственника охотника в той же деревне. Еще около 180 кг мяса (как раз недостающие части двух туш) «всплыли» на следующий день на обочине дороги у деревни Бортники – в 4-х километрах от места добычи. Возможно, узнав о разбирательстве, кто-то поспешил избавиться от опасных улик, и охотников на самом деле было больше.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Причиненный вред составил 17,4 тысячи рублей, немало придется заплатить и за добычу трофея. Трактористу за транспортировку мяса также грозит уголовная статья. В его доме к тому же обнаружили незарегистрированное ружье. За это он получит дополнительный штраф.

Добыча животных в запретное время – грубое нарушение закона и охотничьей этики, пережиток тех времен, когда человек вынужден был добывать себе пропитание. Сегодня такие люди выглядят дикарями, хотя и ездят порой на дорогих авто.

Фото и видео Государственной инспекции охраны животного и растительного мира