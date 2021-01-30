Мэр Витебска Зарянкин ушел в отставку

Председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин подал в отставку, сообщил во время прямой телефонной линии с жителями города управляющий делами горисполкома Виталий Руденя.

«Вадим Владимирович подал в отставку в связи с переходом на другую работу», — сообщил Руденя и добавил, что последний рабочий день у Зарянкина был вчера, 29 января.

О новом месте работы бывшего мэра чиновник ничего не сказал.

На вопрос, уволился ли Зарянкин по собственному желанию, Руденя ответил: «Да, это была его личная инициатива».

Он подчеркнул, что решение никак не связано с историей задержания его сыновей Владимира и Филиппа, которые были осуждены по статье 23.34 КоАП в прошлом году. «Нет, это никак не связано с теми событиями«, — подчеркнул управляющий делами Витебского горисполкома.

Кто будет назначен председателем Витебского горисполкома, не сообщается.

Напомним, Вадим Зарянкин пробыл на должности председателя Витебского горисполкома ровно один год. Это был невероятно сложный год. Эпидемия коронавируса, острый кризис власти, экономический спад, накопившиеся социальные проблемы, деградация системы ЖКХ и многие другие проблемы выпали на долю Вадима Зарянкина в этот год.