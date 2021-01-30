В музее еврейского быта появятся новые тематические экспозиции в Ушачском районе

В музее еврейского быта в Кубличах Ушачского района, созданного во время реализации районного исторического проекта «Еврейское местечко — Кубличи», в этом году появятся новые тематические экспозиции, передает БелТА.

В агрогородке Кубличи в здании исполкома располагается музейная экспозиция «Кубличи — еврейское местечко. Холокост и путь к победе». «Она занимает 4 помещения. Здесь можно увидеть, какими ремеслами занимались местные жители, чем торговали. По фотографиям восстановлена типичная жилая комната еврейской семьи, где есть аутентичные предметы быта. Музей был открыт в августе 2020 года. За 4 месяца его посетили более 50 человек, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья. Экспозиция собрана во многом благодаря помощи местных жителей, подаривших музею сохранившиеся предметы быта», — рассказала Елена Пашкович. Также здесь отдельно оформлены выставки «Холокост» и «Евреи — участники Великой Отечественной войны».

В этом году в музее будут продемонстрированы новые тематические коллекции. Председатель Кубличского сельисполкома Мария Ярмош подготовила экспонаты для оформления экспозиций, посвященных школе, быту, еврейскому госпиталю.

Сегодняшний агрогородок Кубличи Ушачского района исторически был населенным пунктом, где проживало 90% жителей еврейской национальности. Он известен с XV века как местечко Полоцкого воеводства Великого княжества Литовского. С конца XVI века стал волостным центром. Во второй половине XIX века в местечке находились волостное управление, 2 синагоги, 3 еврейские школы, заезжий двор, 17 торговых лавок, аптека. Здесь каждую среду работал базар. В ХХ веке в Кубличах действовал колхоз. В годы Великой Отечественной войны каратели дважды сжигали населенный пункт вместе с еврейской частью населения, которое тогда составляло половину жителей Кубличей. 14 января 1942 года оккупанты ликвидировали Ушачское гетто, где были зверски убиты 170 евреев из местечка Кубличи.

«В знак памяти о тех страшных годах и с целью сохранения исторического и культурного наследия был разработан проект «Еврейское местечко — Кубличи». Его реализация стала возможной благодаря усилиям местных жителей, районной власти и спонсорской помощи из Израиля и других стран. Активная глава сельсовета Мария Ярмош смогла собрать Br4 тыс. спонсорских средств и добровольных пожертвований на благоустройство музея. Мы планируем проводить здесь патриотические мероприятия и тематические акции. Жители Кубличей, погибшие от рук фашистов, — наши земляки, мы обязаны хранить память о них и передавать подрастающему поколению историю об их судьбе. Такого никогда не должно повториться на нашей многострадальной земле», — отметила Елена Пашкович.

Она добавила, что агрогородок Кубличи будет внесен в туристическую карту проекта «Дорогами катастрофы и героизма» по увековечению памяти советских граждан еврейской национальности, боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах, в партизанских отрядах и подполье на территории Беларуси.