В Витебске суд вынес приговор за жестокое убийство лабрадора ножом

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В Витебске суд Первомайского района вынес приговор мужчине, который в сентябре жестоко расправился с собакой. Подробности сообщает БелТА со ссылкой на помощника прокурора Витебска Елену Янчиленко.

Суд оштрафовал мужчину на 2,9 тысячи рублей. Кроме того, он должен выплатить хозяевам собаки 500 рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу, мужчина может его обжаловать.

Напомним, мужчина жил вместе с женщиной, у дочери которой была собака породы лабрадор. Когда девушка и ее муж были на работе, женщина пожаловалась своему приятелю на то, как ей надоела собака. Тот взял на кухне нож, пошел в комнату, где была собака, несколько раз ударил ее ножом, а потом сделал веревочную петлю, затянул на шее собаки, поднял ее и понес, висящую в петле, к двери. Веревку он привязал к двери и дождался, пока лабрадор погибнет, потом отвязал веревку и отнес мертвое животное обратно в комнату. Мертвую собаку увидела соседка и позвонила ее хозяевам, а те обратились в милицию.

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В Витебске суд вынес приговор за жестокое убийство лабрадора ножом

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