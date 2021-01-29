Лукашенко о «тайной» инаугурации: хотели забросить коктейли Молотова в автобусы с депутатами

— Мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел, — слова Лукашенко транслирует Пул Первого.