Лукашенко о «тайной» инаугурации: хотели забросить коктейли Молотова в автобусы с депутатами

Фото: БелТА
Президент
Опубликовано
29 января в ходе общения со студентами БГУ Лукашенко впервые прокомментировал нестандартный формат проведения своей инаугурации. По его словам, готовилась «провокация».

— Мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел, — слова Лукашенко транслирует Пул Первого.

Напомним, что «тайная инаугурация», прошла 23 сентября и вызвала резкую реакцию в мире.

Инаугурация Лукашенко завершилась – реакция в мире

Тихановская: Сегодня Лукашенко ушел на пенсию

 

 

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Витебский Курьер» можно читать также здесь.

В Витебске суд вынес приговор за жестокое убийство лабрадора ножом

В Минске «заминировали» корпуса БГУ и МГЛУ

Генпрокуратура опровергла задержание прокурора Витебска за взятки

Новые ставки утилизационного сбора в Республике Беларусь

инаугурация Лукашенко провокация
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Лукашенко посетил БГУ и ответил на вопросы студентов
Александр Лукашенко посетил сегодня БГУ после чего
0171
Лукашенко поручил рассмотреть законодательство по массовым мероприятиям, экстремизму и терроризму
28 января Александр Лукашенко проводит совещание по
0357
Лукашенко провел кадровый день, назначив новых руководителей ведомств
Александр Лукашенко во Дворце Независимости рассмотрел
0624
Лукашенко рассказал, как разрешить ситуацию, если не нравится президент
Александр Лукашенко в ходе визита на «
0754
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)