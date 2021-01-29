Лукашенко посетил БГУ и ответил на вопросы студентов

Фото: БелТА
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Александр Лукашенко посетил сегодня БГУ после чего встретился со студентами, передает БелТА.

Он в частности, сказал, что университет — не место для митингов.

«Вы и сами активно высказываете свою позицию в социальных сетях, даже на улицах, даже в лицо представителям власти. Я в курсе. Никто не запрещает вам говорить, выражать мнение можно, нужно обязательно. Но недопустимо переходить черту закона. Стены университета — не место для политических митингов», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул: молодежь будет сама решать, как ей жить дальше, но старшее поколение не позволит сломать то, что было создано в Беларуси за последнюю четверть века. И это, заметил глава государства, совсем не конфликт поколений, а «нормальное развитие, основа всего развития».

«Суверенитет — это не только вопрос сохранения государства. Это вопрос национальных амбиций. Вопрос вашего гражданского статуса. Я никогда не поверю, что мы вырастили поколение независимых белорусов, которые мечтают, чтобы их будущее определяли зарубежные политики», заявил он.

«Неужели кто-то всерьез думает, что там, за границей, сильно озабочены интересами нашего народа? Не до Беларуси им. А вот решить свои проблемы за счет белорусов — это тема», — также сказал Лукашенко.

Затем Лукашенко ответил на вопросы студентов. Стоит отметить, что задавали ему вопросы не только учащиеся БГУ, но и из вузов всех областных центров: Гомеля, Могилева, Бреста, Витебска, Гродно и других.  Для этого была налажена видео-связь. Перед тем как начать отвечать, глава республики отметил, что его пригласили студенты, потому что им есть о чем поговорить.

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