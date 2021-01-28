В Витебске сотрудники МЧС спасли женщину, которая стояла на карнизе третьего этажа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

— Во вторник, 26 января, в МЧС поступило сообщение о том, что на карнизе третьего этажа с внешней стороны дома по лице Ленина в Витебске стоит женщина. Спасатели оперативно приехали на место и обнаружили, что на карнизе находится 81-летняя женщина. Она не могла самостоятельно вернуться в квартиру. При помощи автолестницы сотрудники МЧС поднялись к пенсионерке и помогли ей спуститься на землю, — сообщили в пресс-службе МЧС.