В Витебске сотрудники МЧС спасли женщину, которая стояла на карнизе

В Витебске сотрудники МЧС спасли женщину, которая стояла на карнизе третьего этажа. Фото: МЧС
Главное
Опубликовано

В Витебске сотрудники МЧС спасли женщину, которая стояла на карнизе третьего этажа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

— Во вторник, 26 января, в МЧС поступило сообщение о том, что на карнизе третьего этажа с внешней стороны дома по лице Ленина в Витебске стоит женщина. Спасатели оперативно приехали на место и обнаружили, что на карнизе находится 81-летняя женщина. Она не могла самостоятельно вернуться в квартиру. При помощи автолестницы сотрудники МЧС поднялись к пенсионерке и помогли ей спуститься на землю, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Женщина не пострадала. Ее осмотрели врачи скорой медицинской помощи.

В Глубоком спасли рыбака, который провалился под лед

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Витебский Курьер» можно читать также здесь.

В Минске «заминировали» корпуса БГУ и МГЛУ

В Минске «заминировали» корпуса БГУ и МГЛУ

Генпрокуратура опровергла задержание прокурора Витебска за взятки

Новые ставки утилизационного сбора в Республике Беларусь

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Новые ставки утилизационного сбора в Республике Беларусь
С 01.01.2021 вступило в силу постановление Совета Министров
0190
Лукашенко поручил рассмотреть законодательство по массовым мероприятиям, экстремизму и терроризму
28 января Александр Лукашенко проводит совещание по
0200
Генпрокуратура опровергла задержание прокурора Витебска за взятки
Прокурор города Витебска Романовский Юрий Владимирович
0398
В Минске «заминировали» корпуса БГУ и МГЛУ
Милиция проверяет сообщения о минировании корпусов
0357
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)