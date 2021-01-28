Новые ставки утилизационного сбора в Республике Беларусь

С 01.01.2021 вступило в силу постановление Совета Министров от 16 ноября 2020 г. № 647 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 июля 2019 г. № 437», которым в новой редакции изложен Перечень видов и категорий транспортных средств, являющихся объектами обложения утилизационным сбором, а также ставок утилизационного сбора. Об этом сообщил «Витебскому Курьеру» заместитель начальника отдела таможенных платежей Витебской таможни Олег Сенькив.

В частности, в наступившем году дифференцированы ставки утилизационного сбора, установленные в отношении транспортных средств категории N 1 , N 2 , N 3 – транспортных средств, используемых для перевозки грузов, в том числе повышенной проходимости категории N 1 G, N 2 G, N 3 G, а также специальных и специализированных транспортных средств указанных категорий в зависимости величины полной массы (отдельно для транспортных средств с полной массой свыше 20 тонн, но не более 30 тонн, а также отдельно для транспортных средств с полной массой свыше 30 тонн, но не более 50 тонн). В предшествующие годы в отношении указанных транспортных средств была установлена единая ставка утилизационного сбора.

Дополнительно Постановление еще больше разграничило ставки утилизационного сбора в зависимости от момента выпуска транспортных средств. Теперь данный вид сбора взимается в отношении транспортных средств, с даты выпуска которых прошло не более 3 лет, от 3 до 7 лет и свыше 7 лет (ранее ставки были установлены в отношении транспортных средств, с даты выпуска которых прошло не более 3 лет и свыше трех лет). С увеличением возраста транспортных средств ставка сбора увеличивается.

Вместе с тем, ставка утилизационного сбора для автомобилей с электродвигателем не изменилась и составляет 544,5 рублей для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло не более 3 лет, и 816,7 рублей – с даты выпуска которых прошло от 3 до 7 лет и более 7 лет. В отношении же легковых транспортных средств для личного пользования, ввозимых физическими лицами, с момента выпуска которых прошло более 7 лет, размер утилизационного сбора установлен в размере 1 225,1 рублей.

Заметим, что в отношении иных легковых автомобилей, ввозимых в коммерческих целях, в том числе повышенной проходимости, ставки утилизационного сбора варьируются в зависимости от рабочего объема двигателя и момента выпуска в следующих размерах:

не более 1000 куб. см – от 1 652,2 рублей до 8 657,6 рублей:

свыше 1 000 куб.см, но не более 2 000 куб. см – от 6 115,2 рублей до 13 492,7 рублей;

свыше 2 000 куб.см, но не более3 000 куб. см – от 9 652,7 до 26 332,1 рублей;

свыше 3000 куб.см, но не более 3500 куб. см – от 8 898,6 до 46 554,8 рублей;

свыше 3 500 куб.см – от 15 253,7 до 57 188,9 рублей.

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