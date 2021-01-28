В 2023 году в Орше введут в строй новую поликлинику

«Новая поликлиника на улице Могилевской строится за счет республиканского и местного бюджетов. Из республиканского бюджета на ее возведение направят Br15 млн. При ритмичном финансировании объект введут в эксплуатацию в 2023 году», — приводит БелТА слова Елены Гумен. Заказчиком строительства является ДКУП УКС Оршанского района.

Новое учреждение здравоохранения будет состоять из трех разноуровневых блоков — по 2 этажа по краям и 5-этажный блок посередине. В самом большом разместятся отделения для взрослых пациентов. В двух других на первых этажах будут расположены педиатрическое отделение и женская консультация, а вторые этажи займут кабинеты специалистов различных направлений.

Поликлиника будет рассчитана на прием 1150 человек в смену, включая 150 маленьких пациентов. Общая площадь здания составит более 3,7 тыс. кв.м, в том числе 1,1 тыс. кв.м детского отделения. Пока не определено число пациентов, которых будет обслуживать поликлиника. Возможно, сюда будут обращаться за медицинской помощью жители и других микрорайонов Орши.

Уже в этом году в Оршанском районе будет сдано в эксплуатацию несколько социально значимых объектов. Сейчас идут строительство мемориального музея Заслонова и капитальный ремонт Дома культуры в Барани. Также продолжаются работы по расширению проезжей части на улице Мира, где в будущем появятся подземные пешеходные переходы. На эти объекты направлены бюджетные средства области и района.